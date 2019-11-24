شكرا لقرائتكم صلاح محسن: طاهر وريان أصحاب فكرة أقنعة نهائي أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد صلاح محسن مهاجم المنتخب الأولمبي أن طاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان نجمي الفراعنة هما أصحاب فكرة ارتداء الأقنعة قبل انطلاق مباراة النهائي.
وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة أثر تغلبه في النهائي على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي شهدت حضور كامل لمدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي.
وقال صلاح محسن خلال تصريحات تلفزيونية أن طاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان طرحوا الفكرة وتم قبولها من اللاعبين ليلة المباراة.
وقال نجم الأهلي أن اللاعبين على قلب رجل واحد خلال بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة وهو سر الانتصارات التي حققها المنتخب الأولمبي في البطولة والتي كان سبب في اسعاد الجماهير.
وقام اللاعبون بارتداء اقنعة المسلسل الشهير la casa المسلسل الإسباني الشهير الذي تدور أحداثه عن عمليات السرقة والسطو المسلح، خلال دخولهم استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة كوت ديفوار، في ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
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