شكرا لقرائتكم اليابان أولى وديات الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2020 مارس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن هناك اتفاقاً مع الاتحاد الياباني على اقامة مباراة ودية شهر مارس المقبل كأولى الوديات التي تم الاتفاق عليها عقب تتويج الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة أثر تغلبه في النهائي على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي شهدت حضور كامل لمدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي.

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وقال غريب في تصريحات تلفزيونية أنه قدم العرض لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والموافقات الرسمية على اقامة المباراة وأن الاعلان عنها سيكون خلال أيام قليلة ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب ان هناك 4 منتخبات أوروبية اليونان وفرنسا ورومانيا وأيسلندا لبطولة أولمبياد طوكيو وربما نواجه أي منهم خلال استعدادات الفريق المقبلة للمشاركة في الحدث العالمي.