شكرا لقرائتكم شوقي غريب: ضم 3 لاعبين كبار للمنتخب الأولمبي تعني استبعاد 12 من الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه من المبكر الحديث عن انضمام الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول وأفضل لاعب بأفريقيا خلال العامين الماضيين لصفوف الفراعنة بأولمبياد طوكيو.

وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة أثر تغلبه في النهائي على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي شهدت حضور كامل لمدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي.

أضاف شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية أنه في حال ضم 3 لاعبين كبار سيكون مطالباً باستبعاد 12 عنصر من قوام المنتخب الأولمبي من البطولة العالمية المقبلة التي ستنطلق في يوليو المقبل.

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وأوضح شوقي غريب أن حسم ضم محمد صلاح لصفوف الفريق من المبكر جداً الحديث عنه خلال الفترة الحالية لأن القائمة سيتم حسمها قبل انطلاق البطولة خلال شهر يونيو المقبل.

تابع شوقي غريب أن عملية اختيار 15 لاعباً فقط من المجموعة الحالية صعب للغاية خاصة وأنهم جميعاً أصحاب الحق في التتويج الحالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.