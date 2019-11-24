شكرا لقرائتكم كارما محمود حسن تفوز بذهبية الجمهورية للجمباز تحت 7 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتمت المسابقة على 4 مراحل: أداء رقصة الحركات الأرضية وجهاز حصان القفز وجهاز المتوازي وجهاز العقلة. بدأت البطولة بالسلام الجمهورى ثم اختبارات كل فريق وتلاه احتفال بكل البطلات ثم توزيع الميداليات والشهادات والتقاط الصور التذكارية.

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