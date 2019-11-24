شكرا لقرائتكم صلاح محسن يبكي لوفاة والده: وحشني وكان نفسي يشوفني بطل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكى صلاح محسن مهاجم المنتخب الأولمبي لوفاة والده وقال: "كنت أتمنى أن يراني اليوم بعد تتويجي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة".
وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة أثر تغلبه في النهائي على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي شهدت حضور كامل لمدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي.
وقال اللاعب: "والدى كل شيء في حياتي رحمة الله عليه. حقيقي واحشني جداً كان نفسي يشوفني بطل".
تابع أنه يتمنى طول العمر لوالدته وأخوته مشدداً على أنهم كل شيء في حياته مع زوجته التي يبادلها الحب منذ 13 عاماً قبل الزواج.
وقالت زوجته في مداخلة تلفزيونية: "صلاح زوج مثالي يتعب من أجل الوصول هدفه وهو ما يجعلنا جميعاً خلفه حتى يحقق كل أحلامه في كرة القدم".
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