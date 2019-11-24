شكرا لقرائتكم إنتر يواصل مضايقة يوفنتوس ويتجاوز تورينو بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل إنتر ميلان ضغطه على يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز مريح 3-صفر على مستضيفه تورينو في طقس سيء يوم السبت.

ومنح هدفا لاوتارو مارتينيز وستيفان دي فري التقدم لفريق المدرب أنطونيو كونتي في الشوط الأول قبل أن يحرز روميلو لوكاكو هدفه العاشر هذا الموسم ليضع النتيجة بعيدا عن متناول صاحب الأرض.

وتأخرت بداية المباراة باستاد تورينو من أجل كسح المياه بعد هطول الأمطار الغزيرة وعانى اللاعبون للتعامل مع أرضية الملعب في ظل استمرار الأمطار.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 34 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن يوفنتوس الذي تغلب 3-1 على مستضيفه أتلانتا في وقت سابق من اليوم السبت. ولدى تورينو 14 نقطة في المركز 12.