«دولي القوة البدنية» يقترح إقامة بطولة العالم للجامعات في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الاتحاد الدولي للقوة البدنية وجامعة الشارقة، التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين بما يمهد لاستضافة جامعة الشارقة بطولة العالم للجامعات بالقوة البدنية، والمقررة في يوليو من العام المقبل، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم البروفيسور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ورئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية اللوكسمبورجي جوستان باراش.

ويأتي هذا الاجتماع تزامناً مع استضافة الإمارات لبطولة العالم للقوة البدنية والتي اختتمت أمس، في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، حيث تقدم الاتحاد الدولي خلال الاجتماع بمقترح دراسة استضافة الإمارات لبطولة الجامعات في القوة البدنية عام 2020.

ورحبت أسرة الجامعة بالضيوف متمنية لهم طيب الإقامة ومواصلة تحقيق النجاح ووعدت بدراسة المقترح. حضر الاجتماع عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الغيص الزعابي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية الإيراني فرشيد سلطاني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور محمود درابسة ومسؤول النشاط الرياضي بجامعة الشارقة، والمحاضر الدولي في أكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام صلاح طاهر العامري.

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من جهته رحب الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبد الرحيم المري، بالمقترح، مؤكداً أن ذلك سيصب في خدمة رياضة القوة البدنية على مستوى العالم بشكل كبير، خصوصاً أن هذه البطولة تعتبر من البطولات الأقوى على مستوى العالم لكون جميع المشاركين فيها من جيل الشباب، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للعبة سيكون جاهزاً لتقديم خبرته المتراكمة في هذا الجانب.

وعلى هامش اليوم الختامي منحت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للقوة البدنية شهادة التحكيم الدولية للسكرتير الفني لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام عبد المجيد قاسم يزبك، بعد استيفائه للوائح ونجاحه في الاختبارات وذلك في إضافة للقوة البدنية في الإمارات.

من جهة أخرى أقيمت أمس الأول، منافسات فريق الأولمبياد الخاص بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة، بينما اختتمت أمس، منافسات بطولة العالم للقوة البدنية بإقامة منافسات الأوزان 84 كيلوجراماً للسيدات، و120 للرجال، وشهدت منافسات قوية.

وفي شأن متصل أقامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم مساء أمس، الحفل الختامي الذي أقيم في فندق هوليدي فستيفال ستي في دبي، وشهد تكريم المنتخب الروسي كأفضل منتخب في البطولات، للإنجازات الباهرة التي حققها بعد تميزه بالعطاء في المنافسات، كما تم تكريم الجهات الراعية واللجنة المنظمة وفريق العمل.