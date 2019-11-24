البطـائح بلا خسارة منذ 226 يوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

واصل البطائح نتائجه المميزة؛ بفوزه المهم على النصر (2-1) في دوري الصالات، ليحافظ على سجله من دون أي خسارة منذ 6 إبريل/نيسان 2019، أي منذ 226 يوماًَ عندما سقط أمام شباب الأهلي في بطولة الكأس الموسم الماضي.

وشهدت افتتاحية الموسم الحالي تتويج البطائح بطلاً لثنائية كأس الاتحاد وكأس الإمارات.

قدم فريقا النصر والبطائح مباراة مثيرة، وكان النصر صاحب الأرض الطرف الأفضل في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه بهدف ديفيد رودريجيز، وفي الشوط الثاني فرض البطائح شخصيته المميزة، وعاد إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق نجمه محمد علي الرئيسي من تمريرة برونو دياز، وأضاف محمد علي الرئيسي الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تمريرة أحمد عبد الله الصالح، وبهذه النتيجة يرفع البطائح رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات محتلاً المركز الأول مؤقتاً وتجمد رصيد النصر عند 6 نقاط.

وكان النصر قد استقبل كابتنه السابق بدر إبراهيم بباقة من الورود، وقدم له قميص النصر الذي يحمل الرقم 10 هدية تقدير لمشوار اللاعب مع «العميد» طوال السنوات الماضية قبل الانتقال إلى البطائح مطلع الموسم الحالي.

وعقب نهاية المباراة وقع اختيار إدارة نادي البطائح على بدر إبراهيم ليكون نجماً للمباراة وقام حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح بتسليم اللاعب جائزة النجومية بحضور مدرب الفريق عدنان الهولي، وعبد العزيز المازمي مدير الفريق، وأحمد كيوان المدير التنفيذي للنادي.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية البطائح، وأمين سر عام النادي بوجود مبادرة جديدة في كل جولة للفريق في دوري كرة الصالات، وستكون المبادرة القادمة في مباراة القمة التي ستجمع بين البطائح وضيفه خورفكان.

وفي لقاء ثانٍ، فاز دبا الحصن على الحمرية بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، مقابل نقطة للحمرية.