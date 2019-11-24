كايزر: الجزيرة لم يهزم الظفرة بركلة حظ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حقق الجزيرة ثلاث نقاط غالية كانت مهمة لتقوية حظوظه من أجل العبور إلى دور الثمانية في كأس الخليج العربي، وذلك بعد فوزه المتأخر على الظفرة بهدف المدافع الصربي كوسانوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 94. وبات الصراع ثلاثياً على البطاقتين المتبقيتين في المجموعة الأولى للتأهل حيث أصبح «فخر أبوظبي» ب 7 نقاط في المركز الثالث، وللظفرة 7 نقاط في المركز الرابع ومن خلفهما يأتي النصر الذي لديه 5 نقاط، وبات الجزيرة يحتاج لنقطة فقط أمام مضيفه اتحاد كلباء، بينما سيكون التعادل كافياً للظفرة أمام ضيفه النصر الذي يحتاج للفوز وحده.

من جهته، أكد الهولندي مارسيل كايزر أن الجزيرة لم يفز بالحظ وحصوله على ثلاث نقاط في آخر دقيقتين من عمر اللقاء انما هو مكافأة لاجتهاد لاعبيه طوال شوطي المباراة فلقد كانوا الأكثر استحواذاً والأكثر تحركاً لصناعة الفرص، لافتاً إلى أن الفرص لم تكن بالشكل الكافي ولكن الفريق لم يستسلم، وقال مدرب الجزيرة: حينما تفوز في آخر دقيقتين وتحصل على 3 نقاط فذلك أمر إيجابي ومكافأة مستحقة من أجل اللاعبين.

وامتدح مدرب الجزيرة لاعبه المغربي مراد باتنا بعد المجهود الذي قدمه وتسبب في ركلة الجزاء التي منحت الفريق 3 نقاط غالية، وقال انه سعيد جداً بأداء باتنا بعد تغلبه على ظروفه التي مر بها بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخراً.

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وأوضح أن مجريات المباراة كانت متوقعة لان الفريقين كانا يلعبان بمجموعة من الشباب الذين يفتقدون الخبرة، وكانت المباراة متقلبة بالنسبة للجزيرة الذي واجه منافساً يلعب بخمسة مدافعين، مشيراً إلى انه حين يكون الجزيرة يلعب بالأساسيين يعاني عندما يواجه مثل هذه الطريقة، فكيف الحال إذا كان يلعب بالبدلاء واللاعبين الصغار، وقال: «في المقابل كنا منضبطين ولم نسمح للظفرة بتشكيل الخطورة. صنعنا فرصتين وفي النهاية تحصلنا على ركلة جزاء منحتنا النقاط الكاملة وهذا هو المهم».

وعن تقييمه لمستوى المقيمين، ذكر الهولندي، أن برونو ظهر بمستوى جيد جداً فهو يجيد الاحتفاظ بالكرة والمراوغة وكان يستحق أن يسجل هدفاً، وبالنسبة لمحمد ربيع فقد اظهر إمكانات جيدة وكان محظوظاً لأنه لعب بجوار مدافع بقيمة كوسانوفيتش.

من ناحيته، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة إن فريقه لا يستحق الخسارة عطفاً على المستوى الذي قدمه أمام الجزيرة الذي تم منعه خلال 90 دقيقة من تهديد المرمى وسجل فقط عن طريق ركلة جزاء منحت له في نهاية الشوط الثاني، معتبراً أن ذلك جزء من كرة القدم وعليهم أن يتقبلوا النتيجة ويتحولوا بتركيزهم إلى المباراة الأخيرة.

واعترف المدرب الصربي بأن فريقه كان ضعيفاً من الناحية الهجومية ولم تكن له فرص حقيقية للتسجيل، مشيراً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تألق الأجانب ولكن لم يقدموا ما يوازي هذه التوقعات والآن أمامهم فرصة في أكثر من 5 مباريات ليثبتوا أنفسهم قبل نهاية الدور الأول.