بطولة «جولف موانئ دبي» تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، منافسات النسخة ال 11 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وشهدت تقديم أفضل 50 لاعباً في العالم لوحة تنافسية تابعها الملايين حول العالم بترقب كبير.

وتعتبر منافسات اليوم الختامي اليوم حاسمة للاعبين، سواء على لقب البطولة نفسها ولقب الموسم ل«السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، ليكون الموعد مع لقبين يشكلان مسك الختام لمشوار حافل امتد بواقع 47 بطولة في 31 دولة.

وما يزيد من الترقب هذا العام، أن الجوائز المالية الضخمة البالغة 13 مليون دولار بواقع 8 ملايين دولار للبطولة، و5 ملايين إضافة ل«السباق إلى دبي»، تمت إعادة توزيعها لتصبح هذه البطولة الأغلى في العالم على صعيد تقديم جائزة للبطل وحده بمبلغ 3 ملايين دولار، فيما سيحصد بطل «السباق إلى دبي» جائزة مالية تبلغ مليوني دولار، بما يعني احتمالية خروج لاعب واحد بالجائزتين بمجموع 5 ملايين دولار.

وتميزت الجولة الثالثة التي أقيمت أمس، بقوة المنافسات وتقارب المستويات، فيما انحصر لقب «السباق إلى دبي» بين الثلاثي الإنجليزي تومي فليتوود، والنمساوي بيرند فيسبيرجر، وبدرجة أقل الإسباني جون راهم، وذلك على ضوء النتائج التي حققوها لحد الآن في البطولة، بانتظار الحسم النهائي في الجولة الختامية.

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وتصدر المشهد أمس، ختام منافسات النسخة الأولى للبطولة الخاصة ب«أصحاب الهمم» التي تقام لأول مرة تحت عنوان «نهائي دبي»، وهي المبادرة التي تأتي تزامناً مع احتفال البطولة بعام التسامح، والسعي لإبراز الجهود الإماراتية لدعم جميع فئات المجتمع وتحديداً فئة أصحاب الهمم.

وتوج اللاعب الإنجليزي جورج جروفز باللقب، بعدما أنهى المنافسات بمجموع 13 ضربة فوق المعدل، وجاء في المركز الثاني الأمريكي تشاد فايفر، برصيد 18 ضربة فوق المعدل، وفي المركز الثالث الأمريكي كريس بيجينز برصيد 19 ضربة فوق المعدل.

وخصصت اللجنة المنظمة حافلات لنقل الجماهير من 5 مواقع رئيسية في دبي، من أجل مساعدة عشاق البطولة على الحضور بكل سهولة وتجنب الازدحامات التي تسبب فيها الحضور بأعداد كبيرة للغاية على مدار الأيام الماضية، وسط توقعات بوصول عدد الجماهير الإجمالي في هذه النسخة لنحو 65 ألف متفرج، من مختلف الجنسيات والأعمار من المقيمين وزوار الدولة.

وكشف الإيطالي فرانشيسكو موليناري، أن تفكيره ينصب في الوقت الحالي على المنافسة ومحاولة حصد لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، الذي يعتبر أولوية له بعيداً عن حسابات التتويج بلقب «السباق إلى دبي» التي سيحكمها الترتيب النهائي لمنافسه النسماوي بيرند فيسبرجر.