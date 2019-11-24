شكرا لقرائتكم خبر عن صـراع النخبـة فـي جوهـرة تـاج زايـد الأغلـى فـي العالـم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تتجه الأنظار اليوم نحو مضمار أبوظبي للفروسية، الذي يستضيف فعاليات ختام النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، والحفل الثالث في الموسم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وتتضمن فعاليات حفل ختام المهرجان النسخة الخامسة من جوهرة تاج زايد والبالغة جوائزه 5 ملايين درهم، وبطولتي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) للسيدات والفرسان المتدربين، والجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز، بالإضافة إلى بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول «البوني».

جاءت قرعة جوهرة تاج زايد متوازنة وتسعى «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وبإشراف المدرب شارل جوردين، وبقيادة الفارس جوليان اوجيه للدفاع عن لقبها الذي حققته في النسخة الماضية في السباق المخصص للخيول العربية فوق 4 سنوات لمسافة 1600 متر في مواجهة 14 من الخيول المحلية والعالمية.

ويبرز ضمن النسخة الحالية خيول النخبة من داخل وخارج الدولة، منها ثنائي ياس لإدارة السباقات الجواد «حيان» والفرس «بلقيس»، ويشارك أيضاً لأول مرة في الدولة «بالعزم» للشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم.

هذا ويشارك 10 فرسان وفارسات من المتدربين، في سباق الجولة الختامية لمونديال (أم الإمارات) للفرسان المتدربين، من مختلف أنحاء العالم والتي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 100 ألف درهم. ويقود البوسعيدي الجواد «ايه اف مثيرة» بإشراف ارنست اورتيل، فيما يقود الجزائري دوداري الجواد «ايه اف ممتاز» أما بقية الفرسان سوف يشارك البرازيلي جوس على صهوة ألحان الريفو والمجرية فيفان على صهوة «ايه اف الجاهد».

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وتخوض 10 فارسات من شتى أنحاء العالم في ختام مونديال «أم الإمارات» للسيدات «إيفار» والذي خصص له الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، ويشارك في السباق بطلات جولات المونديال في الدول المختلفة. وتمثل الفارسة المغربية زينب البيريول العرب في السباق وتقود الجواد «ار بي جرايند» وتمتطي الفرنسية ميلاني بلات الجواد «ايه اف المتغطرس» وسوف تنطلق السويدية اولريكا على صهوة الجواد «محفوظ» والبريطانية السون تقود الجواد «كالبحار سي اس» أما المجرية شيارا فتمتطي الجواد «الين كالين».

وتشارك في دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للأمهار الصغيرة والتي تعتبر الأولى من نوعها 10 من الفرسان والفارسات الصغار من مختلف أنحاء العالم من الفائزين في الجولات العشر والأبطال هم: الجزائري شلال يوسف، السويدية الفا، والرومانية ايفان، والفرنسي لويس بوتون، والبريطانية ميجان، والهولندي جيسي بوسمان، والروسني الكساندر تشرنوف، والنيوزلندية شارلوت نيو، والإسبانية ايرين، والإيطالية ماري انطوانيت.

ويفتتح الحفل بسباق كأس شهداء الإمارات الشوط الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة وتتنافس من خلاله 14 فرساً لمسافة 2200 متر، «تكافؤ» ويبرز من خلال الشوط «جاسمين» و«نيتيف ايبل» و«مجيب» و«موري ريفر» و«ويلفورد» و«كينجز شادو».

أما في الشوط الثالث ياتي سباق جائزة شهداء الإمارات لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 فرساً من الخيول المبدئية عمر 4 سنوات ويبرز منها «سلال الريف» و«الشاهينية».

أما سباق كاس الوثبة في الشوط الثاني من الخيول النخبة لمسافة 1400 متر «تكافؤ» ويخصص لأصحاب الاسطبلات الخاصة وتشتد المنافسة فيه بين «برادو دو بانشير» وجوال الريف.

وخصصت جوائز قيّمة للجمهور عبارة عن 3 سيارات، وجوائز مالية وعينية تفوق المليون درهم، إلى جانب مسابقات للسيدات لأفضل زيّ وأفضل قبعة، وأفضل زوجي.