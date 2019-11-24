«جاب يجود» لسعيد بن مكتوم يخطف لقب «الساد» في ثاني سباقات العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

خطف الجواد (جاب يجود) لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب الشوط السادس «الساد» المخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، بمشاركة 12 خيلاً، قاطعاً مسافة 1400 متر في زمن قدره 1:35.71 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني.

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جاء ذلك يوم أمس الأول في ثاني سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف الذي تألف من 7 أشواط بمشاركة 100 خيل بمجموع جوائز بلغت قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، شهد السباق محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا)، وحضور جماهيري مقدر.

وتوج المهر (العزوم) لعلي حداد بالمركز الأول في الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات، قاطعاً مسافة 1600 في زمن قدره 1:54.28 دقيقة بفارق 1.75 طول عن صاحب المركز الثاني، ثم نال الجواد (الداعية) لعبد المحسن العبد الكريم لقب شوط «الخزنة» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:54.43 بفارق 2 طول عن أقرب ملاحقيه، كما انتزع الجواد (صافن الريف) لإسطبلات العجبان المركز الأول للشوط الثالث «المويجعي»، بمشاركة 15 خيلاً، محققاً زمناً قدره 2: 20.85 لمسافة 2000 متر بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني.

وخطف المهر (اونوارد) لإسطبلات العجبان لقب الشوط الرابع «المرخانية» للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (مصنف)، ونال المهر (ايه اف سيف)، لخالد النابودة المركز الأول بشوط «رماح» للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (غير مصنف)، وتوج الجواد (جايدي البراق) للرحماني للسباقات، بلقب الشوط السابع والأخير «جبل حفيت»، للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، لمسافة 1000 متر.