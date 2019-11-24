الارشيف / اخبار الرياضه

محمد بن حمد يتوج أبطال دولية الفجيرة للترايثلون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يتوج أبطال دولية الفجيرة للترايثلون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس الفائزين الأوائل في النسخة الثانية لبطولة الفجيرة الدولية للترايثلون، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة من أنحاء العالم.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بالدعم اللامحدود والمتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع والشباب، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية لمختلف أنواع الرياضات.

وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، معربا عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث المهم وترسيخه كمناسبة رياضية كل عام.

Advertisements

وتسلم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي درع البطولة، تقديراً لدعمه الدائم لرياضة الترايثلون.

من جهته تقدم أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الدائمة للنادي، الذي مهد لنقلة نوعية في جميع الرياضات على المستويين المحلي والدولي، بما فيها الترايثلون.

يذكر أن بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون تشمل ثلاثة مراحل بالتتابع، بدءاً بالسباحة لمسافة 1500 متر، ثم قيادة الدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، إضافة إلى تنظيم فعالية مشابهة للنساء والأطفال.

حضر حفل التتويج، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من القيادات في الإمارة وجمهور غفير من محبي رياضة الترايثلون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن حمد يتوج أبطال دولية الفجيرة للترايثلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا