محمد بن حمد يتوج أبطال دولية الفجيرة للترايثلون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس الفائزين الأوائل في النسخة الثانية لبطولة الفجيرة الدولية للترايثلون، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة من أنحاء العالم.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بالدعم اللامحدود والمتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة والشباب، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية لمختلف أنواع الرياضات.

وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، معربا عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث المهم وترسيخه كمناسبة رياضية كل عام.

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وتسلم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي درع البطولة، تقديراً لدعمه الدائم لرياضة الترايثلون.

من جهته تقدم أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الدائمة للنادي، الذي مهد لنقلة نوعية في جميع الرياضات على المستويين المحلي والدولي، بما فيها رياضة الترايثلون.

يذكر أن بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون تشمل ثلاثة مراحل بالتتابع، بدءاً بالسباحة لمسافة 1500 متر، ثم قيادة الدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، إضافة إلى تنظيم فعالية مشابهة للنساء والأطفال.

حضر حفل التتويج، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من القيادات الرياضية في الإمارة وجمهور غفير من محبي رياضة الترايثلون.