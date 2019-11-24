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الحمرية يشكو حكم مباراته مع العربي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقدم نادي الحمرية بشكوى ضد الحكم عبدالله ناجي الذي أدار مباراة «العنابي» أمام العربي في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

وقال نادي الحمرية في شكواه إن الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة في الدقيقة 97، ونوه بأن الحكم كان قد احتسب 4 دقائق وقتاً محتسباً بدلاً عن ضائع، لكن المباراة استمرت إلى ما بعد الدقيقة 97.

وقال جمعة الشامسي رئيس نادي الحمرية إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لا وجود لها، مشيراً إلى ان لاعب الحمرية لم يتداخل مع مهاجم العربي،وإلى انه حتى لو تداخل اللاعب وكان هناك احتكاك فإن الحالة خارج منطقة الجزاء. ومن جهته، قال ماجد المهيري مشرف الفريق ان ركلة الجزاء لم تكن صحيحة معرباً عن استغرابه من استمرار المباراة حتى الدقيقة 98.

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