شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفع رصيدها إلى 16 ذهبية والبطولة تختتم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل أبطال الإمارات للجوجيتسو تألقهم في بطولة العالم، ونجح الثنائي عمر الفضلي وزن تحت 64 كلج، وزايد الكثيري وزن تحت 56 كلج في التتويج بالذهب في منافسات الكبار التي جرت، أمس، بصالة مبادلة أرينا، ضمن منافسات اليوم قبل الأخير من البطولة التي تأتي بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة من مختلف قارات العالم.

توج الأبطال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وسط تشجيع وحماس كبير في الصالة. وحضر منافسات، أمس، اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي المدير التنفيذي للاتحاد، وطارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحاد الدولية المشاركة في الحدث العالمي.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 43 ميدالية ملونة؛ منها: 16 ذهبية و11 فضية و16 برونزية، ويسدل الستار اليوم على البطولة بمنافسات الأساتذة، ونجح الفضلي في حصد الميدالية الذهبية الثانية في البطولة الحالية، ورفع رصيده إلى 4 ميداليات لحصده ثنائية في نفس البطولة العام الماضي في السويد، وكان الفضلي حصد الذهبية الأولى في منافسات الشباب والثانية في منافسات الكبار؛ حيث استطاع هزيمة الكازاخستاني نورتييف دار خان صاحب الحزام البني على الرغم من أن بطلنا يحمل الحزام البنفسجي.

وسار اللاعب الشاب زايد الكثيري في درب الفضلي، وحقق ذهبيتين؛ الأولى في منافسات الشباب، والثانية مع الكبار؛ حيث تغلب على البطل السعودي فارس في النزال النهائي بجدارة.

وأهدى البطل عمر الفضلي نجم المنتخب الإنجاز إلى قيادة وشعب الإمارات، وعن إنجازه قال: لم أخض النزالات وحدي؛ بل خاضها معي كل شعب الإمارات؛ لذلك كان لزاماً عليّ إحراز الذهب، أنا سعيد بالوصول للميدالية الرابعة في بطولة العالم، والمحافظة على اللقب الذي أحرزته في نسخة السويد.

Advertisements

وأكد الفضلي أن ما تحقق فخر وشرف، وقال: ليست هناك سعادة وفخر أكثر من أن ترفع علم الدولة في أكبر المنصات، وفي الأخير الإنجاز ليس شخصياً فهو للوطن والإمارات هي التي فازت.

ووصف الفضلي البطولة والنزالات التي خاضها بالصعبة، وقال: استطعت التغلب على 4 لاعبين يحملون الحزام الأسود والبني مع أني أحمل الحزام البنفسجي، وأؤكد أن الجوجيتسو بالمهارة وليست بالأجسام ولا بالأحزمة.

واختتم عمر حديثه عن الاستحقاقات المقبلة، وقال: اليوم نفرح وغداً نطوي صفحة بطولة العالم لنفتح صفحة جديدة بالاستعداد لاستحقاق آخر داخلياً أو خارجياً.

3 سنوات من ممارسة الجوجيتسو دفعت بالبطل الشاب زايد الكثيري صاحب ال19 عاماً من التتويج بذهبيتين في أكبر بطولات الجوجيتسو في العالم، والمدهش أن الشاب النحيل وزن تحت 56 كلج صاحب الحزام الأزرق استطاع هزيمة 4 أبطال من دول مختلفة 3 نزالات منها انتهت بتثبيت الخصم والنزال الرابع فاز بالنقاط.

وأعرب زايد الكثيري عن سعادته بالإنجاز الأول له في بطولة العالم، مشيراً إلى أنها من أجمل لحظات حياته حتى الآن؛ حيث استطاع تحقيق إنجاز لوطنه في محفل عالمي.

وأهدى الكثيري الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وعن النزالات قال الكثيري: لعبت على حسب الطريقة التي أجيدها، وهي تثبيت الخصم من أي وضعية، معسكر المنتخب الذي استمر لشهر ساهم في رفع وتطوير قدراتي إلى جانب البطولات الخارجية التي شاركنا فيها مؤخراً.