الهولندية صوفي تتوج بكأس «أم الإمارات» للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الوثبة: ”الخليج 365”

توجت الفارسة الهولندية صوفي فان ايجلني من إسطبلات ابن حم بلقب سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإسطبلات الخاصة للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كيلومتر الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أمس، وأقيم بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، بالتنظيم والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية برعاية مهرجان سموه العالمي.

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وحققت صوفي اللقب بفارق ثانية واحدة عن الوصيفة زميلتها في نفس الإسطبل في المرحلة الأخيرة التي كانت لمسافة 16 كيلومتراً باللون الأبيض لتنال الصدارة على صهوة الجواد «فدليو فود سدبادن اوكس» من إسطبلات ابن حم في زمن3:40:21 ساعات.

وحلت في المركز الثاني السلوفاكية ميشلا سوبوفوكا على صهوة الجواد «مايتا دي كافلون» من إسطبلات ابن حم بزمن قدره 3:40:22 ساعات، وجاءت ثالثة خديجة أحمد على صهوة الجواد «ميستكو إكس آر» العائدة لمحمد سعيد النيادي، في زمن قدره 3:46:25 ساعات، ورابعاً الإماراتية ميثاء محمد حميد على صهوة الجواد «توجار» من إسطبلات زعبيل.

ونالت الفائزات بالمراكز الأربعة الأولى 4 سيارات دفع رباعي، وتم تتويجهن وسط احتفالات كبيرة بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، والدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، ومسلم العامري مدير قرية الإمارات للقدرة سباقات القدرة، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، ومحمد عبدالله ممثل السعود للسيارات وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وأحمد الحضرمي مدير عام سباقات القدرة. كما قدمت قرية الإمارات العالمية للقدرة جوائز مالية بقيمة 450 ألف درهم للفائزات من المركز الخامس وحتى العاشر.