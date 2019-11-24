تعادل العين وكلباء 1-1 في استاد هزاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريقا العين واتحاد كلباء 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد.

ورفع العين رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى نقطتين في المركز السابع والأخير.

كاد كلباء يحرز الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى من ياسين البخيت سددها وليد عمبر وتصدى لها الحارس محمد بوسنده ببراعة.

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تألق حارس العين مجددًا، وأنقذ محمد بوسنده مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 36 بعد رأسية من التوغولي بينيل مالابا.

تقدم جمال معروف للعين في الدقيقة 39 بعد عرضية من الجهة اليسرى من سالم عبدالله، حولها معروف برأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك النمور التعادل سريعًا عبر ماجد راشد الذي سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول.