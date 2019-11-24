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الوصل يفوز على الوحدة والعين يتفوق على الجزيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

انطلقت، أمس الأول، منافسات الدوري العام للكرة الطائرة للرجال بثلاثة مواجهات؛ حيث استهل فريق العين حملة الدفاع عن لقب البطولة بالفوز على ضيفه فريق الجزيرة على ملعب الصالة البنفسجية في نادي العين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وفي المواجهة الثانية تفوق وصيف النسخة الماضية شباب الأهلي على ضيفه فريق حتا في المباراة التي جرت بينهما على ملعب صالة الممزر بثلاثة أشواط نظيفة، وهي نفس النتيجة التي فاز بها فريق الوصل على ضيفه فريق الوحدة في المواجهة الثالثة التي أقيمت على ملعب الصالة الصفراء في دبي. وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ لكن اتحاد الكرة الطائرة قرر تأجيل الانطلاقة، وشدد على تسجيل اللاعبين المقيمين بشهادة انتقال دولية بطلب من الاتحاد الدولي للعبة، ووافقت الأندية على التأجيل؛ من أجل تعديل أوضاع اللاعبين المقيمين وتسجيلهم.

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