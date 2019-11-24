بني ياس يعبر حتا برباعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

فاز بني ياس على ضيفه حتا 4-صفر في المباراة التي جرت بينهما أمس في الشامخة ضمن مواجهات المجموعة الثانية في الجولة السادسة لكأس الخليج العربي بحضور 225 مشجعاً.

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ورفع «سيوف العاصمة» رصيده إلى 8 نقاط وعزز من حظوظه في التأهل، في حين تجمد رصيد «الإعصار» عند 4 نقاط.

استغل بيدرو كوندي خطأ وليد سراج قلب دفاع حتا الذي فشل في تشتيت الكرة بشكل سليم ليتقدم بني ياس في المباراة منذ الدقيقة 24، قبل ان يعود المهاجم الإسباني لتعزيز تقدم فريقه بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وتمكن محمد المنهالي من إحراز هدف توسيع الفارق لصالح «السماوي» (50) واختتم البديل محمد الحمادي اهداف أصحاب الأرض وسجل الرابع (85).

لعب لبني ياس كل من، محمد خلف، جواو فيكتور، خالد الهاشمي، خميس صالح الحمادي، فواز عوانة، بيدرو كوندي، سهيل النوبي، محمد المنهالي، سيل صامويل سوزا، سلطان الشامسي، ساشا ايفكوفيتش.