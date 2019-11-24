منتخب الكيك بوكسينج يصل تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت أمس بعثة المنتخب الوطني للكيك بوكسينج إلى تركيا للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج التي انطلقت أمس في مدينة أنطاليا.وتأتي المشاركة وفقاً لاستراتيجية الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بأن تكون مشاركة المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في مختلف البطولات والمنافسات الإقليمية والدولية بما يتناسب وحرص الاتحاد بالتواجد الإيجابي في مختلف منصات التتويج بشكل مستمر استثماراً لدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين.

وضمت بعثة منتخبنا المشارك في البطولة فهد العبدولي عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الأنشطة الرياضية بالاتحاد رئيساً، وعضو مجلس الإدارة فرح سالم، والمدرب أسامة السيد و6 لاعبين هم سيف الزعابي وعبدالله الزعابي وإبراهيم الزعابي ومسعود نبيل العبري وسيف المهيري ومحمد الجنيبي.