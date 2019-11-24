ريجيكامب: الوصل فرط في حسم التأهل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعادل الوحدة وضيفه الوصل 1-1 للمرة الأولى بعد 7 مباريات سابقة بينهما في كأس الخليج العربي، ليواصل«العنابي» صدارته للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، في حين بقي «الإمبراطور» في حسابات الصعود برفع رصيده إلى 7 نقاط.

وأكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أن المباراة أمام الوصل كانت صعبة جداً، وقال: لعبنا بعشرة لاعبين شوطاً كاملاً( بعد طرد ماجد عبدالله في الدقيقة 45)، فخور بلاعبي الفريق، لأن المواجهة كانت مهمة وصعبة وقوية جداً وفخور جداً باللاعبين، فقد استمروا في القتال طوال المباراة ولم ييأسوا لفترة.

وكشف أن إسماعيل مطر تعرض لإصابة طفيفة ولا تحتاج لقلق وسيجري فحوصاً طبية اليوم لمعرفة مدى الإصابة ولكنه يعتقد أنها ليست قوية.

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وقال من الطبيعي أن تكون مواجهة الوصل قوية جداً، مشيداً بدور الظهير الحسين صالح الذي قام بدور كبير في الجهة اليمنى وقدم مباراة جيدة، وأكد أن جميع لاعبي الوحدة لعبوا مباراة كبيرة.

وتحدث خيمينيز عن اللاعب الشاب ماجد عبدالله الذي تعرض للطرد، وقال إن الوصل لعب بمهاجمين اثنين، لذلك كانت المباراة صعبة على ماجد عبدالله لأنه مازال صغيراً في السن ولعب أمام ليما صاحب الخبرة الكبيرة وكذلك أمام يوسف أحمد، وقال: فخور بالأداء الذي قدمه ماجد خاصة أنه لعب أمام هذا الثنائي الخطير، وفريق الوحدة يحتاج إلى الصبر لديه لاعبون صغار موهوبون ويحتاجون للمشاركة بشكل أكبر ليكتسبوا الخبرات وهذه البطولة مهمة لهم لأنها تمنحهم المشاركة وأنا أعطي الفرصة كاملة للصغار وليس 15 دقيقة أو 20 دقيقة فقط.

من جهته، رأى الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل أن فريقه أهدر فرصة الفوز وحسم التأهل إلى ربع النهائي، مشيراً إلى أن الوصل أهدر فرصاً عديدة أمام المرمى كانت كفيلة بمنحه الفوز وأيضاً كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب، مشدداً على أهمية الفوز وحسم التأهل في مباراة عجمان الأخيرة.

وقال: ليس سهلاً أن تلعب أمام فريق طرد منه لاعب لأنه سيعمد إلى إغلاق مناطقه الخلفية، ورغم ذلك كان لدينا ثلاث فرص للتسجيل وركلة جزاء لم تحتسب لأن اللاعب المنافس منع الكرة بيده.

وأضاف: لدينا 7 نقاط ومباراة على أرضنا ولدينا الفرصة للتأهل للدور الثاني من المسابقة.