فريق «الرئيس البيلاروسي» بطل كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

توّج فريق الرئيس البيلاروسي بلقب النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، عقب تفوقه على نظيره ستورمز أبوظبي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الأول، في صالة مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وكرم الفائزين بكأس البطولة، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

وحل الفريق التترستاني في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، بعد فوزه على أولد تايمز الألماني بنتيجة 6-4، وجاء ستارز الكويتي في المركز الخامس بفوزه على شاهين الإماراتي الذي تذيل ترتيب البطولة.

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وحظيت المباراة النهائية بإثارة وتشويق كبيرين، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله بين ستورمز وفريق الرئيس البيلاروسي، ونجح الأخير في الوقت الإضافي في حسم النتيجة لمصلحته وتسجيل الهدف الذهبي وحصد لقب البطولة.

من جانبه أعرب هامل القبيسي عن سعادته بالنجاحات اللافتة التي شهدتها البطولة. وقال: «البطولة كانت ناجحة وحققت الأهداف التي رسمت لها قبل انطلاقتها، وشهدت مستوى وأداء جيداً من جميع الفرق الستة المشاركة».

وأضاف: «جميع الفرق قدمت مستويات مميزة ولافتة، لاسيما فريق ستارز الكويتي الذي يسجل مشاركته الأولى ويبشر بمستوى جيد في المستقبل، البطولة لم تكن من أجل المنافسات في الملعب فقط؛ بل امتدت إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية للفنيين والمدربين وبعض اللاعبات لتحقيق الاستفادة المرجوة».

وأشاد القبيسي بإقبال الفرق على المشاركة في النسخة الحالية من البطولة من دول مختلفة أوروبية وآسيوية، متطلعاً إلى مشاركات لمزيد من الفرق القوية خلال النسخ المقبلة. وبين أن النسخة المقبلة ستكون مختلفة وسيرافقها تنظيم دورات تدريبية للمدربين، والرياضيين، ومسؤولي المعدات والطب الرياضي.وتقدم جمعة الظاهري قائد ستورمز أبوظبي بالشكر إلى الدكتور أحمد المزروعي وعارف العواني على دعمهما وتشجيعهما لفريق ستورمز الذي أثمر تقديم عروض ومستويات مميزة ولافتة، وأصبح الرافد الأول للمنتخب.