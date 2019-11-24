شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: كسبنا وجوهاً جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
خرج شباب الأهلي من مباراته مع خورفكان التي جمعت الفريقين في استاد العوير، بتعادل سلبي في مباراة هامشية بعد ضمان «الفرسان» الصعود إلى ربع النهائي، وفقدان «النسور» آمال المنافسة.
وقال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي :كنا الأفضل في الاستحواذ، والأداء كان جيداً، ولكن كانت تنقصنا الشراسة الهجومية ومع ذلك أنا سعيد بأداء الشباب، وبالوجوه الجديدة التي لعبت للمرة الأولى. وكشف: جهزنا أنفسنا لخوض مباراة ودية في 28 نوفمبر، وعلى الأغلب ستكون في مواجهة النصر السعودي.
من جهته أبدى الكرواتي زوران مدرب خورفكان رضاه عما قدمه لاعبوه بقوله: «لعبنا مباراة جيدة أمام منافس قوي، وأنا راضٍ عن أداء فريقي، واللاعبون أدوا تعليمات المدرب بشكل صحيح، وراضٍ عن الشق الدفاعي، ولكننا نحتاج مزيداً من العمل في الشق الهجومي لنزيد من فاعليته، وفي المرحلة المقبلة سنحاول إصلاح الأخطاء الهجومية».
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