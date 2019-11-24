تصريحات السبت| موقف رمضان بيكهام من اللعب للزمالك.. وتفاصيل جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 23 نوفمبر 2019.

رمضان بيكهام عن اللعب للزمالك: "أنا دجلاوي.. لكن ما فيش مشكلة"

أكد احمد رمضان بيكهام، لاعب وادي دجلة، أنه ليس لديه أي مانع من ارتداء قميص الزمالك في حالة تلقيه عرض من القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

غريب: 19 نوفمبر أقلقني.. وهذه تفاصيل الجلسة "غير الرياضية" مع الوزير

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه تخوّف من خوض مباراة جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما يوم الثلاثاء الماضي بسبب ما حدث في مثل ذلك اليوم قبل خمسة أعوام.

الخليج 365 يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

Advertisements

"غاب 9 أيام".. كلوب يكشف أسباب عدم مشاركة صلاح أمام كريستال

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أسباب عدم مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

عبد الحفيظ: الأهلي منح ثنائي المنتخب الأولمبي راحة لـ 3 أيام

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، منح صلاح محسن وعمار حمدي، لاعبا الفريق راحة ثلاثة أيام، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

مدرب الإسماعيلي لمصراوي: جاهزون لتكرار الفوز على الجزيرة

أكد الصربي ميودراج، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق جاهز للعودة من الإمارات ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

عمار حمدي: "نفسي ألعب مع الأهلي".. وأريد تواجد تريزيجيه وصلاح معنا بالأولمبياد

أكد عمار حمدي لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي على رغبته في أن يشارك مع النادي الأهلي بشكل منتظم، أو يخرج للإعارة حال لم يتحقق هذا الأمر.