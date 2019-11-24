النشرة الرياضية.. ليفربول يتربع على قمة بريميرليج..والخطيب يحضر مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 23 نوفمبر.

النني يشارك في فوز بشكتاش على قونيا سبور بالدوري التركي

فاز فريق بشكتاش على مضيفه قونيا سبور بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للدوري التركي.

الوداد يتقدم بالأربعة.. أحداد يسجل في تأهل تاريخي للرجاء بالبطولة العربية

في مباراة خيالية على أرض المغرب استطاع فريق الرجاء البيضاوي المغربي أن يكتب مباراة تاريخية بالفوز على الغريم الوداد البيضاوي بفارق المواجهات المباشرة.

تحديد حكام مباراتي الجونة والأهلي وإنبي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

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الخطيب يحضر مران الأهلي.. وعودة رمضان

استأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الإثنين على ملعب الأخير ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدون صلاح.. ليفربول يتربع على قمة بريميرليج بفوز صعب على كريستال

واصل ليفربول انتصاراته المحلية بالفوز هذه المرة على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الثالث عشر من منافسات بريميرليج.

روسيا تواجه شبح الغياب عن الأولمبياد بسبب توصية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

أوصت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بإعلان عدم امتثال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) ، حسبما أفاد بيان صدر في ساعة متأخرة مساء الجمعة.

تأجيل الجولة الـ26 من الدوري التشيلي لعدم توافر قوات أمن

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الجمعة تعليق الجولة الـ26 من الدور التشيلي لكرة القدم لعدم وجود قوات شرطة كافية لتأمين المباريات، وذلك بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.