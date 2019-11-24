رمضان بيكهام عن اللعب للزمالك: "أنا دجلاوي.. لكن ما فيش مشكلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد احمد رمضان بيكهام، لاعب وادي دجلة، أنه ليس لديه أي مانع من ارتداء قميص الزمالك في حالة تلقيه عرض من القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت" رحلت عن الأهلي من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي قبل انطلاق أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأضاف، أن رحيله عن الأهلي كان خلال صفقة تبادلية مع زميله في المنتخب الأولمبي محمد محمود، مؤكدًا أن ابلغ إدارة وادي دجلة برغبته في الاستمرار مع الفريق للحصول على فرصة أقوى للمشاركة.

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وأوضح، أن قرار الاستغناء عنه من قبل إدارة الأهلي لم يكن جيد له في البداية، لكنه بعد ذلك أدرك أهمية الانتقال لفريق يشارك معه للحصول على فرصة من اجل التواجد مع المنتخب الأولمبي.

وأشار إلى أن هدفه الأول هو الاحتراف الخارجي، وفي حالة عدم حدوث ذلك سيكون بالتأكيد شرف له اللعب لفريق الأهلي أو الزمالك.

وأتم تصريحاته:" أى لاعب يتمنى يلعب للفريقين الأهلي والزمالك، لكن حاليا أنا دجلاوي، وما عنديش ازمة اللعب لفريق الزمالك".