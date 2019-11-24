محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
اندلعت أحداث عنف عقب صافرة مباراة الوداد أمام الرجاء المغربيين، بإياب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
في مباراة خيالية، بملعب مركب محمد الخامس، استطاع فريق الرجاء البيضاوي المغربي أن يكتب مباراة تاريخية بالفوز على الغريم الوداد البيضاوي بفارق المواجهات المباشرة.
مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الرجاء، إلا أن مباراة الإياب شهدت إثارة كبيرة بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي أيضًا لكن بأربعة أهداف لكل جانب ليتأهل الفريق الأخضر إلى دور الثمانية.
ونشرت صحيفة" لو ماتين" المغربية، صورا لجماهير الوداد المغربي التي اقتحمت أرض الملعب عقب صافرة النهاية، حاملين العصي متجهين لمدرجات جماهير الرجاء.
وتدخل الأمن المغربي المتواجد في ملعب اللقاء، ليمنع وقوع كارثة بين جماهير الرجاء والوداد، رغم وقوع البعض من الجماهير، لتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة، خروج أحد أفراد جماهير الرجاء محمولا لخارج الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الجماهير تقتحم الملعب بالعصي.. الأمن يمنع كارثة في ديربي المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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