غريب: 19 نوفمبر أقلقني.. وهذه تفاصيل الجلسة "غير الرياضية" مع الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه تخوّف من خوض مباراة جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما يوم الثلاثاء الماضي بسبب ما حدث في مثل ذلك اليوم قبل خمسة أعوام.

وقال غريب في ضيافة برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت: "حين كنت مدربا للمنتخب الأول تأكد خروجنا من تصفيات أمم أفريقيا أمام تونس يوم 19-11-2014".

وأضاف: "ثم واجهت منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي في نفس اليوم 19-11-2019، وقلت وقتها (يا رب لو كنت تعبت أخد حقي)، والحمد لله تأهلنا إلى أولمبياد طوكيو 2020".

وأكمل: "رمضان صبحي وجد نفسه خارج المنتخب الأول وحمّله البعض جزءً كبيرا مما حدث في كأس العالم بعد تمثيل مصر في روسيا، فأصبح لديه تحد خاص في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بتقديم أقصى ما لديه".

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وتابع: "قلت له (ستكون معي كقائد للفريق وستعمل بهدوء مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة جهاز فني مميز يضم أسماء كبيرة حققت عدة إنجازات للكرة المصرية)".

وكشف غريب كواليس جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة بعد إقصاء منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019 واسقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة: "طلب الوزير الاجتماع بي، فظننت أنه ستتم إقالتي من تدريب المنتخب الأولمبي".

وواصل: "قال لي وزير الرياضة إن تلك الجلسة لن تكون رياضية، أبلغني خلالها بأنه بعد ثلاثة أشهر سيكون لدينا بطولة هامة وهي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما وأنني سأكون المسؤول عن المنتخب".

وأتم مدرب المنتخب الأولمبي قائلا: "أخطرني الوزير بأن هناك ثقة في قدراتي من الدولة، وطلب مني تحضير برنامج الإعداد لحين إسناد إدارة اتحاد الكرة إلى اللجنة الخماسية، التي عيّنت علاء عبدالعزيز كمدير للمنتخب".

يُذكر أن شوقي غريب قاد المنتخب الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو للمرة الـ12 في تاريخ مصر، كما نجح في تتويج إنجازه التاريخي بحصد لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الخمس مباريات.