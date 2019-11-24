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أهداف السبت.. 8 أهداف في قمة البطولة العربية..وثنائية ليفربول أمام كريستال بالاس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 23 نوفمبر، بمختلف البطولات.

كأس محمد السادس للاندية الابطال

أهداف مباراة الرجاء والوداد

الممتاز

أهداف مباراة وكريستال بالاس

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أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الدرجة الأولى

أهداف مباراة وليجانيس

أهداف مباراة يوفنتوس وأتلانتا

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