محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 23 نوفمبر، بمختلف البطولات. كأس محمد السادس للاندية الابطال أهداف مباراة الرجاء والوداد الدوري الإنجليزي الممتاز أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس Advertisements أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الدوري الإسباني الدرجة الأولى أهداف مباراة برشلونة وليجانيس أهداف مباراة يوفنتوس وأتلانتا

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. 8 أهداف في قمة البطولة العربية..وثنائية ليفربول أمام كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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