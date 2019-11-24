قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الهلال تعتدي على لاعبي المريخ (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
في مباراة لم تكتمل قامت جماهير الهلال بالاعتداء على لاعبي المريخ في قمة الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري السوداني.
جماهير الهلال عبرّت عن غضبها نتيجة طرد لاعبها عبد اللطيف بويا في الدقيقة 75 من زمن أحداث الشوط الثاني.
وشهدت المباراة أحداث مؤسفة من جماهير الهلال بعدما قامت بالاعتداء على لاعبي المريخ بالأسلحة البيضاء ليتدخل الأمن السوداني ويقوم بإطلاق قنابل مسيل للدموع.
ونتيجة لما قام به جماهير الهلال قرر حكم المباراة إنهاء اللقاء نتيجة للأحداث التي شهدتها المباراة.
وبالعودة لأحداث المباراة استطاع فريق المريخ أن يتقدم في الدقيقة 19 من ضربة جزاء جاءت عن طريق رمضان عجب.
الفريق الهلالي أدرك التعادل عن طريق أطهر الطاهر في الدقيقة 34 من ضربة جزاء أيضًا.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 72 عاد رمضان العجب يدرك الهدف الثاني للمريخ لتنتهي المباراة على هذه النتيجة (2-1).
ويتواجد الهلال في المجموعة الثانية مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا خلال هذه النسخة.
ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوادني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي في بداية مشواره بدور المجموعات من خلال مواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على ملعب "رادس".
لمشاهدة أحداث الشغب في لقاء الهلال والمريخ.. اضغط هنا
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