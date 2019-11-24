شاهد.. احتفال لاعبي فلامينجو بالتتويج بكأس الليبرتادوريس

توج فريق فلامينجو البرازيلي بكأس الليبرتادوريس بعد أن أقصى نظيره ريفر بليت الأرجنتينيبثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية والتي أقيمت مساء اليوم السبت، في العاصمة البيروفية ليما.

واحتفل لاعبي فلامينجو بالتتويج بكأس الليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخ النادي.

فلامينجو تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورجي خيسوس أصبح ثان مدرب من خارج قارة أمريكا الجنوبية يستطيع التتويج بكأس الليبرتادوريس بعد الصربي ميركو يوزيتش المدير الفني لفريق كولو كولو التشيلي الذي توج بنسخة 1991.

جدير بالذكر أن جورجي دي خيسوس كان المدير الفني لفريق الهلال السعودي حينما توج الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي بهدفين مقابل هدف

والتي أقيمت العام الماضي.

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تتويج فلامينجو بكأس الليبرتادوريس يمنحه بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية الذي يقام الشهر المقبل بدولة قطر.

وكان ريفر بليت الأرجنتيني توج بكأس الليبرتادوريس النسخة الماضية بعد أن أقصى مواطنه بوكا جونيور في المباراة النهائية.

يذكر أن الفرق الأرجنتينية الأكثر تتويجًا بكأس الليبرتادوريس برصيد 25 لقبًا بواقع سبعة ألقاب لفريق إنديبندينتي، وست ألقاب لـ بوكا جونيور، وأربع ألقاب لـ ريفر بليت وأربع لقاب لفريق إستوديانتيس دي لا لاتا، ولقب وحيد لكل من راسينغ وفيليز سارسفيلد وسان لورينزو وأرجنتينوس جونيورز.

في المقابل توجت الأندية البرازيلية

بـ 19 لقبًا بكأس الليبرتادوريس، بواقع ثلاثة ألقاب لفرق سانتوس وساو باولو وغريميو، ولقبين لفريقي فلامينجو وإنترناسيونال وكروزيرو، ولقب وحيد لكل من بالميراس وأتلتيكو مينيرو وفاسكو دا غاما وكورينثيانز وكروزيرو.

جدير بالذكر أن فلامينجو تأهل لكأس العالم للأندية الذي يقام بدولة قطر في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة أندية ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا والسد القطري بصفته ممثل البلد المضيف، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا وهينجين سبورت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ومونتينيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف، ولم يتحدد بعد بطل دوري أبطال أسيا الذي يتبارى عليه الهلال السعودي وأوروا الياباني.