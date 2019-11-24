رسميًا.. فلامينجو يتوج بكأس الليبرتادوريس على حساب ريفربليت

توج فريق فلامينجو البرازيلي بكأس الليبرتادوريس بعد أن أقصى نظيره ريفر بليت الأرجنتينيبثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية والتي أقيمت مساء اليوم السبت، في العاصمة البيروفية ليما.

سجل سانتوس بوري هدف التقدم ريفربليت، بعد تمريرة زميله فيرنانديز، سددها بوري بقوة داخل الشباك ليعلن هدف التقدم، قبل أن يقلب فلامينجو الطاولة في الدقائق الأخيرة من المباراة بتسجيله هدفين قاتلين عن طريق جابرييل باريوسا في الدقيقتين 89، 90.

تتويج فلامينجو بكأس الليبرتادوريس يمنحه بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية الذي يقام الشهر المقبل بدولة قطر.

وبذلك أصبح البرتغالي خورخي دي خيسوس

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المدير الفني لفريق فلامينجو ثاني مدرب من خارج قارة أمريكا الجنوبية يتوج بكأس الليبترتادوريس بعد الصربي ميركو يوزيتش الذي توج بالكأس مع فريق كولو كولو التشيلي نسخة 1991.

وكان ريفر بليت الأرجنتيني توج بكأس الليبرتادوريس النسخة الماضية بعد أن أقصى مواطنه بوكا جونيور في المباراة النهائية.

يذكر أن الفرق الأرجنتينية الأكثر تتويجًا بكأس الليبرتادوريس برصيد 25 لقبًا بواقع سبعة ألقاب لفريق إنديبندينتي، وست ألقاب لـ بوكا جونيور، وأربع ألقاب لـ ريفر بليت وأربع

ألقاب لفريق إستوديانتيس دي لا بلاتا، ولقب وحيد لكل من راسينغ وفيليز سارسفيلد وسان لورينزو وأرجنتينوس جونيورز.

في المقابل توجت الأندية البرازيلية بـ 19 لقبًا بكأس الليبرتادوريس، بواقع ثلاثة ألقاب لفرق سانتوس وساو باولو وغريميو، ولقبين لفريقي فلامينجو وإنترناسيونال وكروزيرو، ولقب وحيد لكل من بالميراس وأتلتيكو مينيرو وفاسكو دا غاما وكورينثيانز وكروزيرو.

جدير بالذكر أن فلامينجو تأهل لكأس العالم للأندية الذي يقام بدولة قطر في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة أندية ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا والسد القطري بصفته ممثل البلد المضيف، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا وهينجين سبورت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ومونتينيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف، ولم يتحدد بعد بطل دوري أبطال أسيا الذي يتبارى عليه الهلال السعودي وأوروا الياباني.