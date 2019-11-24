ريال مدريد يضرب سوسييداد بثلاثية بالدوري الإسباني

قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه ريال سوسييداد ليحقق فوزًا صعبًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

بادر ريال سوسييداد بالتهديف في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة بعد خطأ فادح من المدافع الدولي الإسباني سيرجيو

راموس استغله خوسي دي سيلفا واضعًا فريقه في المقدمة.

لكن سرعان ما أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقة 37، قبل أن يتقدم فالفيردي للنادي الملكي في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 78

عزز لوكا مودريتش تقدم ريال مدريد بهدف ثالث.

بهذه النتيجة يواصل ريال مدريد مطاردته لغريمه التقليدي برشلونة الإسباني حيث يتقاسم الفريقين صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، لكن فارق الأهداف يمنح برشلونة الأفضلية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يخوض مباراته المقبلة أمام باريس سان جيرمان بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، على أن يواجه ألفيس بالدوري الإسباني يوم 30 من الشهر الجاري.