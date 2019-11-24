منتخب الكرة النسائية يخوض مرانه الأول استعدادا لتصفيات إفريقيا

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه الاول خلال معسكره المغلق الذي انطلق اليوم السبت ضمن الاستعداد لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.

بدأ المران بتدريبات الاحماء وركز حسين عبداللطيف علي النواحي التكتيكية وتلقين اللاعبات عض الجمل الخططية والتحركات التكتيكية الهجومية كمل شمل المران علي فقرة للتصويب علي المرمي.

وشارك في المران الثنائي ليلي يوسف المحترفة بالدوري الامريكي ضمن صفوف فريق جون هوبكنز ونادية رمضان المحترفة ضمن صفوف فريق شيكاغو اف سي الامريكي وشهد المران حضور علاء عبدالعال المدير الفني

Advertisements

لنادي بتروجيت وحرص علي مشاهدة المران ومؤازة حسين عبداللطيف في مهمته وقام بتحيته علي المجهود المبذول الواضح علي مستوي اللاعبات.

من ناحية اخري تجري سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة المسائية اتصالاتها بالاتحاد الاردني من اجل اقامة مباراة ودية كما طلب عبد اللطيف خوض لقاء ودي مع احد الدول الافريقية وتعتبر غانا هي الاقرب لمواجهة منتخبنا الوطني ومن جانبها اكدت ليلى خالد يوسف لاعبة منتخب مصر

للكرة النسائية تحت 20 سنة والمحترف في صفوف فريق جامعة ''جون هوبكينز'' بالدوري الامريكي علي سعادتها بتاواجدها ضمن صفوف منتخب مصر.

وقالت ليلي '' فضلت اللعب لمنتخب بلادي عن اللعب للمنتخب الامريكي لاني افتخر بانني مصرية واشعر بالانتماء لهذا البلد العظيم'' وقالت انها تزور مصر بصفة.مستظرك كما تريد العيش في مصر ومعظم لاعبات منتخب مصر من اصدقائها واشعر بين عائلتها وتابعت ''سابذل قصاري جهدي ولم ابخل باي نقطة عرق من اجل تحقيق شئ مع منتخب مصر''.

وتلعب ليلي يوسف في خط الوسط والجناح وهي من مواليد 2000 وجاءت البداية مع كرة القدم في سن 12 عام وسبق لها الانضمام لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة عبد اللطيف امام.