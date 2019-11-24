نتائج الجولة الثامنة من مباريات دورى عمومى سيدات لليد

انتهت اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري عمومي للسيدات لكرة اليد للموسم الحالي 2019-2020.
واكتسحن سيدات الاهلى نظيرتهن بفريق تشامبيون الرحاب بنتيجه 6/31، كماحققن سيدات سبورتنج فوزًا عريضًا على السنطه بنتيجه 18/41.
وخسرن سيدات الزمالك أمام نظيرتهن بفريق الشمس بنتيجة 28/30، فيحين انتصرن سيدات سموحه على المنصوره بنتيجه 11/36، وأكتوبر على أصحاب الجياد بنتيجه 22/25 فوز الطيران على هليوليدو بنتيجه 18/21 فوز الزهور على الجزيره بنتيجه 23/27 فوز المعادى على مدينه نصر بنتيجه 15/49.
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