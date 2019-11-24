ريفربليت يتقدم على فلامنجو في الشوط الأول بنهائي كوبا ليبرتادوريس

تقدم ريفر بليت الارجنتيني حامل لقب كأس ليبرتادوريس على نظيره فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في "ليما" عاصمة بيرو في نهائي المسابقة القارية، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

سجل سانتوس بوري الهدف الأول لريفر بليت في الدقيقة 18، بعد تسديدة رائعة داخل شباك فلامنجو.

بدأ اللقاء حماسي وقوي من كلا الفريقين سعيًا من أجل التتويج باللقب كأس ليبرتادوريس، تبادل الفريقين الهجمات وإهدار الفرص، ثم في الدقيقة 18، سجل سانتوس بوري هدف التقدم ريفربليت، بعد تمريرة زميله فيرنانديز، سددها بوري بقوة داخل الشباك ليعلن هدف التقدم.

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كثف لاعبو ريفربليت الضعط على فلامنجو من أجل تسجيل الهدف الثاني

وقتل المباراة، لكن ظل دفاع الفريق البرازيلي صامد حتى نهاية الشوط الأول.

دخل ريفر بليت المباراة بتشكيل مكون من: أرماني - كاسكو - بينولا - مارتينيز - مونتيل - دي لا كروز - بلاسيوس - بيريز - فيرنانديز - سواريز - بوري.

بينما دخل فلامنجو بتشكيل مكون من: دييجو الفيس- فيلبي لويس - ماري - رودريجو كايو - رافينيا - اراسيستا - ويليام اراو - جيرسون - ايفرتون - برونو - جابرييل باربوسا.