التعادل يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وسوسييداد بالليجا

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين ريال مدريد وريال سوسييداد، بهدف لكل الفريقين، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ، ضمن الجولة الرابعة عشر

افتتح التسجيل ويليام خوسيه لاعب فريق ريال سوسييداد في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل كريم بنزيما

هدف التعادل في الدقيقة 37.

دخل ريال مدريد مباراة الليلة بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

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في الدفاع: دانيال كاربخال، فاران، سيرجيو راموس، فيرليند ميندي

في خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي

في الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، إيدين هازارد