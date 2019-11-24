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التعادل يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وسوسييداد بالليجا

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حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين وريال سوسييداد، بهدف لكل الفريقين، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ، ضمن الجولة الرابعة عشر

من منافسات ، "الليجا".

افتتح التسجيل ويليام خوسيه لاعب فريق ريال سوسييداد في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل كريم بنزيما

هدف التعادل في الدقيقة 37.

دخل ريال مدريد مباراة الليلة  بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

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في الدفاع: دانيال كاربخال، فاران، سيرجيو راموس، فيرليند ميندي

في خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي

في الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، إيدين هازارد

 

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