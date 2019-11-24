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أولمبيك آسفي المغربي يطيح بالترجي التونسي من البطولة العربية

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ودع فريق الترجي التونسي البطولة العربية في إياب دور الـ16 على يد أولمبيك آسفي  المغربي ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بركلات الترجيح بنتيجة 4 -2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريقK المباراة التي

جمعت بينهما على الملعب الأولمبي برادس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث تقدم أولمبيك آسفي بواسطة اللاعب عبدالغني معاوي في الدقيقة 20، وعدّل أصحاب الأرض الوضع بهدف حمل توقيع كوامي

بونسو في الدقيقة 52.

وكانت مباراة الذهاب في آسفي انتهت بنفس النتيجة، ليضطر الفريقان لخوض ركلات الترجيح، كحل أخير حسم المتأهل إلى الدور المقبل، والتي ابتسمت في النهاية لصالح الفريق المغربي.

ولحق أولمبيك آسفي بكل من الشباب والاتحاد من ، في ربع نهائي البطولة، في انتظار بقية المتأهلين لمعرفة منافسه في المرحلة المقبلة.

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