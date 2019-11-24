تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بخالص الشكر للحكومة المصرية وكافة الوزارات المعنية والهيئات التابعة لها التي أسهمت بجهدها الكبير في إنجاح تنظيم البطولة حتى صارت بلادنا نموذجا يحتذى به في مجال تنظيم البطولات الرياضية وأصبحت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسيوجهد حكومته الرشيدة وكافة أجهزة الدولة على أعتاب المنافسة عالميا في هذا المجال.
وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة أن النجاح الكبير لها جاء نتاجًا لتسابق كافة أجهزة الدولة بكل حب وإخلاص وتفان للعمل في إطار منظومة وطنية فكانالنجاح المنتظر الذي لم تشبه أي ملاحظة من متابعي البطولة على مستوى العالم وإفريقيا.
وعلى هذا الأساس ترى اللجنة المنظمة أنه من الواجب عليها تقديم كل التحية والتقدير لكل من عملوا من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني في صمت وتجرد ، حتى كان الجميع على العهد مما يدفعنا إلى المزيد من العمل على رفع علم بلادنا في كل المحافل الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة: قدمنا نموذجًا يحتذى به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.