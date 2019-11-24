اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة: قدمنا نموذجًا يحتذى به

تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بخالص الشكر للحكومة المصرية وكافة الوزارات المعنية والهيئات التابعة لها التي أسهمت بجهدها الكبير في إنجاح تنظيم البطولة حتى صارت بلادنا نموذجا يحتذى به في مجال تنظيم البطولات الرياضية وأصبحت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجهد حكومته الرشيدة وكافة أجهزة الدولة على أعتاب المنافسة عالميا في هذا المجال.

وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة أن النجاح الكبير لها جاء نتاجًا لتسابق كافة أجهزة الدولة بكل حب وإخلاص وتفان للعمل في إطار منظومة وطنية فكان

النجاح المنتظر الذي لم تشبه أي ملاحظة من متابعي البطولة على مستوى العالم وإفريقيا.وعلى هذا الأساس ترى اللجنة المنظمة أنه من الواجب عليها تقديم كل التحية والتقدير لكل من عملوا من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني في صمت وتجرد ، حتى كان الجميع على العهد مما يدفعنا إلى المزيد من العمل على رفع علم بلادنا في كل المحافل الرياضية.