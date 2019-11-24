أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

فاز ريال مدريد بصعوبة على ضيفه العنيد ريال سوسيداد في إحدى مباريات اليوم بالجولة الـ 14 من الدوري الإسباني “لا ليجا”، ليعود لمشاركة برشلونة في صدارة جدول ترتيب المسابقة بنفس رصيد النقاط لحين إقامة مباراة الكلاسيكو التي ستفصل بينهما.

تأخر ريال مدريد بهدف مُبكر في الدقيقة الثانية حمل إمضاء المهاجم البرازيلي “ويليان جوزيه” مستغلاً هفوة لا تغتفر من قلب الدفاع الإسباني المخضرم “سيرخيو راموس” في إعادة الكرة للخلف نحو حارس مرمى الريال “تيبو كورتوا” الذي تعرض للمراوغة من ويليان لحظة خروجه من المرمى لمحاولة التصدي للكرة.

وفشل ريال مدريد في هزيمة دفاعات ريال سوسيداد لأكثر من 30 دقيقة، حتى جاء كريم بنزيمة ليُحرز هدف التعديل في الدقيقة 37 بفضل ركلة حرة مُباشرة نفذها لوكا مودريتش من الرواق الأيمن على رأس النجم الفرنسي الذي طلب تمثيل الجزائر منتصف هذا الشهر!.

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بنفس السرعة التي كان قد دخل بها سوسيداد الشوط الأول، ما مكنه من تسجيل هدف مُباغت للاعب الأوروجوياني الشاب “فالفيردي” الذي استغل تمهيد مثالي من لوكا مودريتش على حافة منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة قوية في ارتفاع قاتل جاء منها هدف تقدم ريال مدريد 1/2 في الدقيقة 47 وسط فرحة جمهور ملعب سانتياجو برنابيو.

وأراد كريم بنزيمة رد الهدايا الغزيرة التي قدمها لوكا مودريتش في هذه المباراة لزملائه، فصنع للنجم الكرواتي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ومَهد بنزيمة كرة عرضية برأسه نحو لوكا مودريتش الذي تواجد داخل منطقة الجزاء، ليصوبها من لمسة واحدة على يمين حارس مرمى سوسيداد أليخاندرو ريميرو.

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أهداف ريال مدريد وريال سوسيداد

هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 2 “ويليان”

هدف ريال مدريد في الدقيقة 37 “بنزيمة”

هدف ريال مدريد في الدقيقة 47 “فالفيردي”

هدف ريال مدريد في الدقيقة 74 “مودريتش”