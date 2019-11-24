إنتر ميلان يستمر بملاحقة يوفنتوس بثلاثية نظيفة بشباك تورينو

انتصر إنتر ميلان للمرة الرابعة توالياً في الدوري الإيطالي وأضاف مضيفه تورينو إلى قائمة ضحاياه بعدما تغلّب عليه 3-0 يوم السبت ضمن الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.



وجاء فوز إنتر عقب أسبوع متوتر أثير خلاله تلقي مدربه أنطونيو كونتي لتهديدات بحسب ما نشرت وسائل إعلام إيطالية في الأيام الفائتة.



وتناوب على ثلاثية إنتر كلّ من الأرجنتيني لاوتاور مارتينيز والمدافع الهولندي دي فريج والبلجيكي روميلو لوكاكو (12 و32 و55).



ومع أنّ إنتر تابع نتائجه المميزة في المسابقة الملحية إلا أنّها المرة الأولى منذ قرابة شهرين التي يحافظ فيها على نظافة شباكه في الدوري الإيطالي.



ورفع إنتر رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر.



وفي وقت سابق أمس السبت تعادل ميلان مع مستضيفه نابولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

أحرز هيرفينج لوزانو هدف نابولي في الدقيقة 24، وتعادل ميلان عن طريق جياكومو بونافنتورا بالدقيقة 29.

تعادل الفريقين أبقى الأمور كما هي، بعدما رفع نابولي رصيده إلى 20 نقطة وظل بالمركز السابع، بينما رفع ميلان رصيده إلى 14 نقطة بالمركز13.