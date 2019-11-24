ريال مدريد يفوز بثلاثية على سوسيداد ويواصل خنق برشلونة

حقق ريال مدريد انتصارًا مهمًا على ريال سوسيداد بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".



وسجل لريال مدريد كريم بنزيما، وفيدي فالفيردي، ولوكا مودريتش في الدقائق (37 و48 و74)، بينما أحرز ويليان جوزيه هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 2.



عاد ريال مدريد لـ"خنق" المتصدر برشلونة بالتساوي معه في النقاط مجدداً، وبهذا الفوز، بلغ ريال مدريد نقطته الـ28 معادلاً المتصدر برشلونة الذي فاز اليوم في وقت سابق بصعوبة على ليغانيس (2-1)، أمّا ريال سوسييداد فقد توقف رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس.



اعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على طريقة اللعب المُعتادة (4-3-3)، لكنه أراح عدد من العناصر الأساسية قبل موقعة باريس سان جيرمان المنتظرة في دوري الأبطال، حيث ترك بيل ومارسيلو وكروس على مقاعد البدلاء. المصدر: مواقع إلكترونية

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