اونلاين | ’’ يلا شوت PLUS ’’ يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر Al Hilal vs Al Urawa V الهلال اليوم

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موعد المباراة :

1:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

12:00 ظهراً بتوقيت مصر .

12:00 ظهراً بتوقيت فلسطين .

12:00 ظهراً بتوقيت الأردن.

12:00 ظهراً بتوقيت سوريا .

12:00 ظهراً بتوقيت لبنان .

1:00 مساءاً بتوقيت العراق .

12:00 ظهراً بتوقيت السودان .

1:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

12:00 ظهراً بتوقيت ليبيا .

11:00 صباحاً بتوقيت تونس .

11:00 صباحاً بتوقيت الجزائر .

11:00 صباحاً بتوقيت المغرب .

2:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

1:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

2:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

1:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

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1:00 مساءاً بتوقيت قطر.

10:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

1:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

10:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلتقي نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع ضيفه الهلال السعودي يوم الأحد على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، وذلك في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

هدف أندريه كاريللو في الشوط الثاني من مباراة الذهاب يعني أن الفريق السعودي سيبدأ لقاء الإياب وهو متفوق بنتيجة 1-0، حيث يتطلع إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى بنظامها الجديد بعدما كان توج مرتين من قبل بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، بينما يسعى المُضيفون لنيل اللقب الثالث.

والتقى الفريقان على ستاد سايتاما في إياب نهائي هذه البطولة أيضاً منذ عامين، حيث حقق أوراوا الانتصار بنتيجة 1-0 ليحرز لقب البطولة بعد فوزه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قضى الفريق الياباني معظم مباراة الذهاب في مناطقه الخلفية بعد أن فرض الهلال سيطرته على مجريات المباراة، وقدم حارس المرمى الاحتياطي هاروكي فوكوشيما أداءً مميزاً في الشوط الأول بعد قيامه بعدد من التصديات الرائعة، حيث كان من الممكن أن يعود فريقه إلى أرضه بهزيمة أثقل.

لكن فوكيشيما أخطأ في التقدير خلال الهدف الوحيد الذي أحرزه بيرو كاريللو، وسيكون مدرب أوراوا تسويوشي أوتسوكي سعيداً لأنه يستطيع الاستعانة مرة أخرى بالحارس شوساكو نيشيكاوا الذي يمكن الاعتماد عليه بعد أن غاب الحارس لمباراة واحدة نتيجة الإيقاف.

في المقابل، يتطلع الهدّاف شينزو كوروكي إلى الحصول على المزيد من الكرات بعد أن كان المهاجم صاحب الثمانية أهداف في البطولة هامشياً إلى حدٍ كبير في الرياض، ولم يقم بأي تسديدة على مرمى المنافس، ولمس الكرة 28 مرة فقط.

سجل كوروكي 4 أهداف بالرأس أكثر من أي لاعب آخر في نسخة 2019، وستكون الخدمة المقدمة له حيوية، فمن المحتمل أن يكون كلاً من دياكي هاشياوكا على اليمين وتاكاهيرو سيكيني على اليسار من اللاعبين الرئيسيين في إمداد كوروكي بالكرات.

تومواكي ماكينو وزملائه يتطلعون لإغلاق كافة المنافذ الدفاعية، حيث يبحث أوراوا أيضاً عن أداء كبير من إيفرتون في وسط الملعب حيث يهدف الفريق الياباني إلى منع محوري الهلال سلمان الفرج وعبد الله عطيف من استلام الكثير من الكرات كما فعلوا في مباراة الذهاب.

في عامي 2007 و2017، لعب أوراوا مباراة الإياب من النهائي على أرضه، حيث فاز في كلتا المناسبتين وتوّج باللقب القاري. ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يبدأون فيها لقاء العودة دون أن يكون لديهم هدف خارج أرضهم في رصيدهم.

إذا سجل الهلال في ستاد سايتاما، فإنه سيضع المُضيفين في مهمة صعبة للغاية، خاصة أنهم يتطلعون إلى إعادة كتابة التاريخ من خلال الفوز بلقب ثالث في هذه البطولة، وهو يجعل اليابان أيضاً تحقق لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات على التوالي.

الهلال

سيطر الهلال صاحب المركز الثاني في هذه البطولة مرتين على مجريات لقاء الذهاب على ستاد جامعة الملك سعود، لكنه لم يسافر إلى اليابان إلا بهدف واحد فقط، بعد أن أهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل على أرضه.

بشكل حاسم، وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل عامين، فإن عملاق الرياض سيكون لديه زمام المبادرة للدفاع في بداية اللقاء، خاصة أن أوراوا بحاجة إلى التسجيل وتعويض تأخره ذهاباً.

تسبب كل من كاريللو وسالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو بمشاكل كبيرة في المناطق الخلفية لأوراوا في مباراة الذهاب، وسيكون المُضيفون حريصون على عدم منحهم الكثير من الفرص، خاصة في ظل وجود هدّاف البطولة برصيد 10 أهداف بافيتيمبي غوميس.

يلعب الفرج وعطيف المذكوران أعلاه، وكلاهما بارع في توزيع اللعب، أدواراً مهمة في وسط الميدان، بينما قد يضطر المدافعان ياسر الشهراني ومحمد البريك إلى كبح رغبتهم الهجومية إلى حدٍ ما.

علي البليهي، إلى جانب جانغ هيون-سو الذي يعود إلى اليابان لأول مرة منذ مغادرته فريق إف سي طوكيو في تموز/يوليو الماضي، سيُكلفان بالحفاظ على كوروكي هادئاً في هذه المباراة.