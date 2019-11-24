رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى اليوم الأول من الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لهذا الموسم، وحافظ برشلونة على صدارته لجدول الليجا حتى الآن برصيد 28 نقطة من 13 مباراة فاز في 9 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في 3 مباريات.

جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 28 نقاط، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.

بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 14 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة.

وتمكن كريم بنزيما نجم ريال مدريد من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة :

1 - كريم بنزيما(ريال مدريد - 10 أهداف)

2 - جيرارد مورينو (فياريال - 8 أهداف)

3 - لورين مورون (ريال بيتيس - 8 أهداف)

4 - ليونيل ميسي (برشلونة - 8 أهداف)

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5 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو الافيس - 7 أهداف)

6 - لويس سواريز (برشلونة - 7 أهداف)

7 - ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا - 6 أهداف)

8 - ويليان خوسي (ريال سوسيداد - 6 أهداف)

9 - دانيال باريخو (فالنسيا - 6 أهداف)

10 - ألفارو موراتا ( أتلتيكو مدريد - 5 أهداف)

11 - انخل رودريجيز (خيتافي - 5 أهداف)

12 - سانتي كازورلا (فياريال - 5 أهداف)

13 - توكو إكامبي ( أشبيلية - 5 أهداف)

14 - لوكاس أوكامبوس ( أشبيلية - 5 أهداف)