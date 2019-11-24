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رياضة | أهداف مباراة - ريال مدريد 3 × 1 ريال سوسيداد | الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - 3 × 1 ريال سوسيداد | والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطي فريق ريال مدريد منافسه ريال سوسييداد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة، محتلا بهم المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى، متساويًا مع غريمه التقليدى ، ولكن يتفوق النادى الكتالونى بعدد الأهداف.

فيما بات ريال سوسييداد، فى المركز الخامس بالليجا، برصيد 23 نقطة.

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