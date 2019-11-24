رياضة | ريال مدريد يضرب سوسييداد بالثلاثة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضرب سوسييداد بالثلاثة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ريال الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال سوسييداد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد

وبدأت المباراة بهدف مبكر جدا من نادي ريال سوسييداد في الدقيقة 2 عن طريق ويليان جوزيه ولكن بعد هذا الهدف ظل نادي ريال سوسييداد مسيطر على الكرة لبعض الوقت.

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وبمرور الوقت ظهرت سيطرة وخطورة كبيرة من نادي ريال مدريد ليسجل كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37 ليسطر مدريد على كل مجريات اللقاء.

وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق فالفيردي بل وجاء الهدف الثالث عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 74 وظل نادي ريال مدريد يهدد مرمى نادي ريال سوسييداد بشكل كبير جدا حتى الدقائق الأخيرة ولكن عجز الفريق عن تسجيل أي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 28 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد ريال سوسييداد عند 23 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري.