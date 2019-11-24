رياضة | جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الكثير من عشاق الكرة عن جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات وهو ما يرصده لكم الخليج 365 الرياضي في السطور المقبلة .

بطولة دوري أبطال آسيا

أوراوا ريد دياموندز الياباني ضد الهلال السعودي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

المحرق البحريني ضد الاتحاد السكندري المصري تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الدوري الانجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الدوري الاسباني الممتاز

إسبانيول ضد خيتافي تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

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أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

بلد الوليد ضد إشبيلية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الدوري الإيطالي الممتاز

روما ضد بيريشيا تمام الساعة الرابعة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

ساسولو ضد لاتسيو تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

سامبدوريا ضد أودينيزي تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتفاق ضد الاتحاد تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الوحدة ضد النصر تمام الساعة الثامنة إلا تلت بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة إلا تلت بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .