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رياضة | نتائج مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت العديد من المباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز نتائج مباريات اليوم .

كأس محمد السادس للأندية الأبطال دور الستة عشر

الترجي الرياضي التونسي 4 أوليمبيك آسفي المغربي 2 ركلات جزاء ترجيحية

الوداد البيضاوي المغربي 4 الرجاء البيضاوي المغربي 4 

الممتاز 

وست هام يونايتد 2 توتنهام هوتسبيرز 3

آرسنال 2 ساوثهامبتون 2 

إيفرتون 0 نوريتش سيتي 2 

كريستال بالاس 1

واتفورد 0 بيرنلي 3

برايتون 0 ليستر سيتي 2 

بورنموث 1 وولفرهامبتون 2 

مانشستر سيتي 2

 

 

ليجانيس 1

ريال بيتيس 2 فالنسيا 1 

غرناطة 1 اتلتيكو مدريد 1 

 

اتلانتا 1 يوفنتوس 3 

ميلان 1 نابولي 1 

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الدوري الالماني 

فيردر بريمن 1 شالكه 2 

آينتراخت فرانكفورت 0 فولفسبورج 2 

باير ليفركوزن 1 فرايبورج 1 

فورتونا دوسلدورف 0 بايرن ميونخ 4 

يونيون برلين 2 بروسيا مونشنجلادباخ 0 

لايبزيج 4 كولن 1 

الدوري الفرنسي 

ليون 2 نيس 1 

ستاد بريست 1 نانت 1 

أميان 0 ستراسبورج 4 

ديجون 2 رين 1 

دوري كأس الأمير  

ضمك 1 التعاون 2 

الاهلي 3 الفيصلي 1 

الممتاز 

طنطا 0 طلائع الجيش 0 

المقاولون العرب 2 أسوان 1 

الدوري التونسي 

النادي الصفاقسي 1 نادي حمام الأنف 0

إتحاد نطاوين 1 الاتحاد المنستيري 3

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