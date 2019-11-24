رياضة | نتائج مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت العديد من المباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز نتائج مباريات اليوم . كأس محمد السادس للأندية الأبطال دور الستة عشر الترجي الرياضي التونسي 4 أوليمبيك آسفي المغربي 2 ركلات جزاء ترجيحية الوداد البيضاوي المغربي 4 الرجاء البيضاوي المغربي 4 الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد 2 توتنهام هوتسبيرز 3 آرسنال 2 ساوثهامبتون 2 إيفرتون 0 نوريتش سيتي 2 كريستال بالاس 1 ليفربول 2 واتفورد 0 بيرنلي 3 برايتون 0 ليستر سيتي 2 بورنموث 1 وولفرهامبتون 2 مانشستر سيتي 2 تشيلسي 1 الدوري الإسباني ليجانيس 1 برشلونة 2 ريال بيتيس 2 فالنسيا 1 غرناطة 1 اتلتيكو مدريد 1 الدوري الإيطالي اتلانتا 1 يوفنتوس 3 ميلان 1 نابولي 1 Advertisements الدوري الالماني فيردر بريمن 1 شالكه 2 آينتراخت فرانكفورت 0 فولفسبورج 2 باير ليفركوزن 1 فرايبورج 1 فورتونا دوسلدورف 0 بايرن ميونخ 4 يونيون برلين 2 بروسيا مونشنجلادباخ 0 لايبزيج 4 كولن 1 الدوري الفرنسي ليون 2 نيس 1 ستاد بريست 1 نانت 1 أميان 0 ستراسبورج 4 ديجون 2 رين 1 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضمك 1 التعاون 2 الاهلي 3 الفيصلي 1 الدوري المصري الممتاز طنطا 0 طلائع الجيش 0 المقاولون العرب 2 أسوان 1 الدوري التونسي النادي الصفاقسي 1 نادي حمام الأنف 0 إتحاد نطاوين 1 الاتحاد المنستيري 3

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