شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يخسر من بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الكرة الشاطئية ضربة البداية في كأس العالم المقامة حالياً في ضيافة باراغواي، بعد الخسارة 5-1 أمام بيلاروسيا، ضمن المجموعة الثالثة. وسجل هدف المنتخب الوحيد اللاعب أحمد بشر، في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت سيطرة كبيرة لبيلاروسيا. ويواجه الأبيض اليوم روسيا في ثانية مبارياته الساعة 23:15 مساءً بتوقيت الإمارات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «أبيض الشاطئية» يخسر من بيلاروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.