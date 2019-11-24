الامارات | الاتحاد الدولي يبحث إقامة مونديال القوة البدنية للجامعات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يبحث إقامة مونديال القوة البدنية للجامعات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث الاتحاد الدولي للقوة البدنية إمكانية إقامة مونديال القوة البدنية للجامعات في شهر يوليو المقبل، في ضيافة جامعة الشارقة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، على هامش ختام بطولة العالم التي أقيمت في ضيافة مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، أمس.

وضم الاجتماع، مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، ورئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية اللوكسمبورغي جوستان باراش. وتقدم الاتحاد الدولي خلال الاجتماع بمقترح دراسة استضافة الإمارات لبطولة الجامعات سنة 2020 في جامعة الشارقة.

ووعدت أسرة الجامعة بدراسة المقترح، بما يصب في خدمة الرياضة الجامعية محلياً ودولياً، وحضر الاجتماع عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الغيص الزعابي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية فرشيد سلطاني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور محمود درابسة، ومسؤول النشاط الرياضي بجامعة الشارقة والمحاضر الدولي في أكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام صلاح العامري.

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وأبدى أمين عام اتحاد الإمارات، محمد المري، في تصريح صحافي ترحيبه بالمقترح، مؤكداً أن ذلك سيصب في خدمة رياضة القوة البدنية على مستوى العالم بشكل كبير، خصوصاً أن هذه البطولة تعتبر من البطولات الأقوى على مستوى العالم، لكون جميع المشاركين فيها من جيل الشباب، ومؤكداً أن اتحاد الإمارات للعبة سيكون جاهزاً لتقديم خبراته المتراكمة في هذا الجانب.

من جهة أخرى، أقيمت أول من أمس، منافسات فريق الأولمبياد الخاص بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة، بينما اختتمت أمس منافسات بطولة العالم للأوزان 84 كلغ للسيدات، و120 كلغ للرجال.

ونظمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم أمس، الحفل الختامي في فندق هوليدي فستيفال سيتي بدبي، وشهد تكريم المنتخب الروسي كأفضل منتخب في البطولات للإنجازات التي حققها بعد تميز بالعطاء المميز في المنافسات، كما تم تكريم الجهات الراعية واللجنة المنظمة وفريق العمل. في جانب آخر، منحت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي شهادة التحكيم الدولية للسكرتير الفني لاتحاد الإمارات عبدالمجيد قاسم، بعد استيفائه اللوائح ونجاحه في الاختبارات، في إضافة للقوة البدنية في الإمارات.

الاتحاد الدولي اقترح على جامعة الشارقة استضافة البطولة العالمية في يوليو المقبل.